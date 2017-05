Gabon: UOB - Bientôt la 18è édition de la Journée du Géographe.

La Journée du Géographe, c'est la tradition au département de Géographie à l'Université Omar Bongo. La 18è édition aura lieu du 08 au 10 juin 2017 et aura pour thème : « Contribution du Géographe au développement de l'agriculture au Gabon ».

Trois jours durant, du 08 au 10 juin 2017, l'Université Omar Bongo de Libreville va vibrer au rythme du département de Géographie. Lequel département organise sa 18è Journée dont le thème central est : « Contribution du Géographe au développement de l'agriculture au Gabon ». Pour Fabrice Viannet Békalé Akendengué, Responsable Communication du comité d'organisation de la 18è édition, "le choix de la thématique part du constat que le Gabon a des terres arables et un climat propice aux activités agricoles". Ce qui constitue des atouts pour vendre et consommer les produits agricoles nationaux. Or, constate t-il, l'agriculture contribue marginalement à la croissance du pays (3,8% du PIB) et la dépendance alimentaire est d'actualité.

Invité sur le plateau de Gabonews FM sur les (93.5),par Abel et John,le Chargé en communication affirme que les étudiants du Département de Géographie ont été sensibilisés et plusieurs réflexions ont été menées sur la contribution du Géographe relative à la place de l'agriculture dans le développement économique du pays. Aussi, était-il été question,poursuit-il, de parler de la valorisation de l'agriculture comme outil d'aménagement du territoire dans les perspectives d'un rééquilibrage démographique.Toute chose,qui selon lui,a davantage motivé les étudiants venus nombreux .

Plusieurs thèmes seront abordés dans les différentes conférences scientifiques prévues à cet effet et animées par des enseignants chercheurs et d'autres experts. Les expositions scientifiques sont au rendez vous et permettrons aux étudiants de toute l'université, de bénéficier d'un plus dans leur bagage de connaissances académiques. Les activités socioculturelles et sportives ne sont pas en reste. Un diner de gala, une kermesse et un concert à la clôture sont prévus pour donner une plus-value à la 18è journée du Géographe.

De nombreux artistes sont attendus sont attendus pour donner un cachet particulier à cette manifestation socioculturelle, pour honorer la culture gabonaise. Fabrice Vianney Békalé Akendengué, Responsable Communication du comité d'organisation de la 18è édition, appelle tous les étudiants et les anciens Géographes à venir massivement apprendre, à partager, à échanger et à se divertir .Géographe pour un jour, Géographe pour toujours, finit il par lancer aux anciens et nouveaux étudiants.