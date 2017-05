Congo-Brazzaville: Elections françaises - Les Congolais de France dans l'expectative

Certains Congolais sont pessimistes et anticipent une simple continuation à l'identique des relations entre la France et l'Afrique.

C'est également le souhait d'Isaac Djoumali Sengha. Le romancier et enseignant désire « une nouvelle vision de la relation entre l'Afrique et la France qui passe par le renforcement de la démocratie afin d'éviter le drame de cette jeunesse africaine aspirée vers les pays développés ».

Qu'il précise de façon claire les conditions d'ouverture entre l'Afrique et la France, au niveau économique, qu'il travaille sur le franc CFA avec les Africains pour que demain l'Afrique ait sa propre monnaie et qu'il y ait un effort pour retravailler les circuits d'aide afin qu'ils ne soient pas seulement d'Etat à Etat mais qu'il y ait des relais vers les associations ou les entreprises ».

« Jusqu'à présent Marine Le Pen a pris position sur le franc CFA et les guerres mais lui n'a rien proposé du tout », note Pavel, un client. « Marine Le Pen était claire et avait donné sa feuille de route vis-à-vis de la Françafrique et du franc CFA. Lui n'a pas de position claire », estime Clovis.

Wait and see ! Contrairement à Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'est peu exprimé sur sa future politique africaine pendant la campagne. Les Congolais de la diaspora sont donc dans l'expectative.

