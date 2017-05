A ce titre, Denis Sassou N'Guesso avait convoqué le 27 janvier à Brazzaville, une réunion à l'issue de laquelle toutes les parties prenantes libyennes ont été invitées à participer pleinement au processus politique et aux différents efforts de réconciliation nationale, afin de chasser les démons de la division et d'enterrer définitivement la hache de guerre qui déchire leur pays.

La rencontre avait pour objectif, « de réunir toutes les parties dans le cadre d'un dialogue libyen-libyen sans ingérence étrangère et aller ainsi vers une réconciliation selon les contours de la position que partagent le Congo et l'Algérie pour pouvoir mettre fin à cette crise qui dure depuis 2001 ».

« Nous avons également parlé de la coopération parlementaire entre l'Algérie et le Congo, dans le cadre d'un échange d'expériences et d'informations au niveau bilatérale mais aussi dans le cadre du Parlement panafricain qui réunit tous les parlements du continent pour hisser et surmonter les idéaux de l'Afrique », a-t-il déclaré.

À l'issue d'une audience, le 17 mai, avec le président du Sénat, André Obami Itou, le diplomate algérien a dit que les domaines concernés par cette formation sont notamment : la diplomatie, le transport et la marine marchande, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.

