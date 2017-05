Cameroun: Les malfrats attaquent la communauté urbaine de Kribi

Ils ont emportés des ordinateurs et saccagés certains bureaux. C'était dans la nuit de mardi à mercredi 10 mai dernier. Une enquête a été ouverte.

Le personnel de la communauté urbaine de Kribi est dans la consternation après le coup de vol perpétré la nuit dernière par des malfrats non encore identifiés. Il ne comprend pas comment les hors la loi ont fait pour pénétrer dans certains bureaux du bâtiment communal. Pourtant, on voit les volets antivol coupés et pliés par les hommes de la nuit.

Les voleurs ont visité les bureaux du service d'hygiène, du directeur de l'urbanisme et de l'aménagement paysager, du directeur des grands travaux et du receveur municipal. Dans l'escarcelle des bandits, un ordinateur complet avec imprimante chez le receveur municipal, un ordinateur complet au service d'hygiène.

Certains bureaux comme celui du receveur municipal et du directeur de l'aménagement paysager ont été saccagés.

Pour le moment, aucun des responsables concernés n'ont fait état de documents importants emportés. Pourtant, le chamboulement des différents coffres à documents prouvent à suffisance que les malfrats étaient à la recherche de quelques documents.

On s'étonne encore de cet acte quand on sait que les bâtiments de la communauté urbaine de Kribi sont gardés la nuit par deux agents de sécurité et deux éléments de l'escadron de gendarmerie de Kribi. « Nous ne comprenons pas comment cela a pu arriver. C'est la toute première fois que cela se produise.

Nous avons deux vigiles que nous avons sollicités en plus des deux éléments de la gendarmerie qui sont de garde chaque jour ici.

Pendant que les bandits sciaient ou coupaient les antivol et faisaient leurs coups ils étaient où ? Soit ils désertent le poste et vont dormir chez eux ou faire d'autres choses, soit ils sont complices », pense un agent de cette structure.

Pour le moment, une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir d'éventuelles responsabilités ou complicités. Le préfet du département de l'Océan est descendu sur le terrain afin de constater l'ampleur des dégâts.

Certains voient dans ce vol la main des ennemis et adversaires politiques du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi Louis Jacques Mazo. Ils seraient à la recherche de quelques documents accablants pour « le russe ».

D'autres pensent à un simple vol perpétré par quelques jeunes délinquants, avec la complicité d'un agent de la Cuk. Et les supputations vont bon train. La suite de l'enquête, si suite il y'en aura, permettra aux uns et autres de connaitre la vérité.