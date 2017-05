Afrique: Prix internationaux d'alphabétisation 2017 de l'UNESCO ouverts à candidatures et nominations

Photo: UNESCO

L’UNESCO lance un appel à candidatures et nominations pour l’édition 2017 de ses deux prestigieux Prix internationaux d’alphabétisation.

Le thème de cette année est « l'alphabétisation dans un monde numérique » qui mettra aussi l’accent sur la Journée internationale de l’alphabétisation célébrée le 8 septembre.

Depuis 1967, 470 projets et programmes entrepris dans le domaine de l’alphabétisation par des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des individus dans le monde entier ont été déjà distingués et récompensés pour leur excellence et leur innovation.

Grâce à ces Prix, l’UNESCO vise à soutenir des pratiques d'alphabétisation efficaces et favorise la promotion de sociétés alphabétisées dynamiques.

Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO

Deux Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO sont décernés chaque année à cinq lauréats.

Le premier est le Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong appuyé par le gouvernement de la République de Corée qui est décerné à deux candidats ; il met l’accent spécifiquement sur le développement et l'utilisation de l’enseignement et de la formation en langue maternelle.

Le deuxième est le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation. Parrainé par le gouvernement de la République populaire de Chine, il est décerné à trois candidats, l’accent étant mis spécifiquement sur des projets d'alphabétisation des adultes, des apprenants des zones rurales et des jeunes non scolarisés, en particulier des filles et des femmes.

Chacun des cinq lauréats reçoit une médaille, un diplôme et 20 000 dollars US pour le projet ou programme. Les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO sont remis lors d’une cérémonie officielle au Siège de l’UNESCO à Paris, à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation.

Modalités de candidature et de nomination

Les candidats doivent tenir compte du thème de cette édition - l'alphabétisation dans un monde numérique – ainsi que de l’accent particulier de chaque Prix.

Les candidatures doivent être soumises à la Directrice générale de l’UNESCO par l’intermédiaire des gouvernements des États membres et d’organisations non gouvernementales en partenariat officiel avec l’UNESCO.

Chaque gouvernement ou organisation non gouvernementale peut nommer jusqu'à trois candidatures pour le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation et jusqu'à deux candidatures pour le Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong.

Dates limites :

31 mai 2017 pour les candidatures

14 juin 2017 pour les nominations

Plus d'informations : Retrouvez les informations complètes pour les candidatures et les nominations, ainsi que d'autres informations pertinentes sur la page des Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO .