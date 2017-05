Burundi: 2020, ça nous hante

Si on vote, on aura encore une fois approuvé la légitimité d'un pouvoir qui a assassiné, emprisonné, enlevé, torturé nos frères. Car, sachez-le : « En Afrique, on n'organise pas une élection si on n'est pas sûr de la gagner », dit-on souvent. Les exceptions étant là juste pour confirmer la règle.

La plupart des jeunes, comme moi, ne savent plus vers où nous acheminent ceux qui tiennent les rênes du pays. Mais 2020 arrive. Si l'on ne vote pas, on aura failli à notre devoir de citoyen.

La plupart des adolescents de 2015 auront le droit de vote en 2020. Mais quelle décision prendront-ils après avoir assisté au massacre et aux emprisonnements injustes de leurs aînés cinq ans plus tôt ? Eux seuls peuvent y répondre.

