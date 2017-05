Afrique de l'Ouest: Dakar, hôte d'un atelier sur les socles de protection sociale, mardi

communiqué de presse

Dakar — Dakar abrite de mardi à jeudi un atelier tripartite et des partenaires au développement en Afrique de l'Ouest et du Centre sur la mise en place des socles de protection sociale dans l'Agenda 2030.

La cérémonie d'ouverture de cet atelier prévu au Radisson-Blu, sera présidée par le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, précise un communiqué parvenu à l'APS.

La rencontre "regroupera une cinquantaine de participants tripartites du Sénégal, du Cabo Verde, du Cameroun et du Togo (gouvernements, employeurs, travailleurs) ainsi que de hauts représentants des Nations Unies et de l'Union africaine". Des partenaires au développement, des organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé y sont aussi attendus.

"L'Organisation internationale du travail dont le secrétariat exécutif est le Bureau international du travail, initiatrice de ce Programme, sera fortement représentée par 3 directeurs sous régionaux (Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun), ainsi que par des responsables de départements du siège (PARDEV et SOCPRO) [...]", selon le communiqué.

Elle y enverra également "des spécialistes et experts de la protection sociale ainsi que des responsables techniques du Centre de formation de l'OIT à Turin."

Cet atelier "contribue à l'effort entrepris" par le Bureau international du travail (BIT) pour "contribuer à la mise en place des objectifs de développement durable (ODD)", souligne le communiqué. Il précise qu"il s'inscrit directement dans la stratégie de mise en place du résultat 3 du BIT sur la création et le renforcement de socles de protection sociale (Programme et Budget 2016/17 et 2018/19) et celle du programme phare mondial pour les socles de protection sociale".

"Tout en affirmant que l'Etat est l'ultime responsable de l'extension horizontale et verticale de la couverture de sécurité sociale, cet atelier permet d'impliquer dans l'extension de la protection sociale les mandants tripartites et ainsi que d'autres acteurs pertinents (société civile, partenaires du développement y compris le secteur privé) [...]". souligne le communiqué.