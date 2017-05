Afrique de l'Ouest: OMVS - Le crédit carbone pour financer l'électrification rurale

Dakar abrite de mardi à jeudi un atelier tripartite et des partenaires au développement en Afrique de… Plus »

Concernant les perspectives, l'OMVS va poursuivre sa politique de mobilisation de financements, d'amélioration de son système, d'autofinancement et de mise en oeuvre du projet "Manantali II", lit-on dans la résolution qui prévoit un changement du Haut Commissaire et de son adjoint.

La résolution souligne en outre que la table-ronde des bailleurs, qui se tient dans le courant de l'année 2017, permettra de mobiliser des ressources pour le développement de l'hydroélectricité et le suivi des projets de l'organisation, dont la sauvegarde des massifs du Fouta Djalon et des ouvrages communs.

Le document lu par le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, Seydna Ali Ould Mohamed Khouna, signale aussi la décision des dirigeants de l'organisation d'oeuvrer à la réhabilitation et à l'entretien des ouvrages du réseau interconnecté de Manantali.

Dans la résolution sanctionnant les travaux du 17e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernements tenu ce mercredi à Conakry (Guinée), l'organisation sous-régionale a décliné sa volonté de "réaliser des infrastructures routières et des voies de communication".

