Afrique: Gestion des Titres - LE DC/BR et MAROCLEAR scellent un partenariat stratégique

L'activité de Dépositaire, intimement liée à celle de la bourse, a connu un tournant important avec la dématérialisation généralisée des titres sur les marchés financiers. Face à cela, cette activité requiert donc l'adoption des meilleures pratiques pour des marchés plus performants, mieux sécurisés qui s'adaptent à l'évolution technologique et offrent de nouveaux services à leurs adhérents.

En effet, souligne la même source, les missions dévolues aux deux institutions sur leurs places respectives, les conduisent à mutualiser leur expertise et leur expérience pour une réalisation optimale de leur mission en ce qui concerne la veille technologique, l'adoption de normes et standards internationaux, la sécurité de l'information et le plan de continuité des activités, mais aussi l'assistance mutuelle.

Selon un communiqué, cette convention qui lie désormais les deux Institutions vise à renforcer leur coopération en vue de développer les synergies nécessaires sur les questions liées aux métiers de la gestion des titres, l'échange d'informations et d'opportunités dans les activités et services de Post-Trade.

