Afrique de l'Ouest: Macky Sall appelle à renforcer l'OMVS pour le bien des générations actuelles et futures

Le chef de l'Etat, Macky Sall, arrivé tôt ce matin à Conakry pour prendre part à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a appelé à renforcer ce "trait d'union" dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

Le président Sall, qui s'exprimait à l'ouverture des travaux, a plaidé pour le renforcement du "trait d'union" que constitue l'OMVS dans l'intérêt des générations actuelles et futures dans un contexte international marqué par la rareté des ressources en eau.

Après avoir salué l'expérience capitalisée par cette organisation sous-régionale, le chef de l'Etat a souligné la nécessité d'"intensifier les efforts" pour plus de résultats au bénéfice des populations.

L'OMVS est un instrument d'intégration forgé par la réalisation d'ouvrages communs alors qu'on constate ailleurs des lignes de démarcation qui "alimentent conflits et tensions", a fait remarquer le président de la République.

Macky Sall a été accueilli à Conakry sous une fine pluie par son homologue guinéen, Alpha Condé, président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OMVS.

Le président sénégalais est revenu sur les défis de l'organisation sous-régionale liés au développement de l'agriculture, de l'énergie, de la navigation fluviale, etc. Dans cette perspective, il a appelé à "gérer les acquis, à innover et rationnaliser les organes et ressources de l'organisation".

Cela est d'autant important que les pères fondateurs de l'OMVS avaient une "vision de faire du bassin un havre de paix, de partage des ressources en eau et de solidarité", a soutenu le président Sall qui a dit sa joie de se retrouver en Guinée, "château d'eau de notre espace commun".

Auparavant, le chef de l'Etat guinéen et président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements de l'OMVS, Alpha Condé, avait salué le modèle réussi de l'organisation en matière de gestion et de partage d'énergie et d'eau.

Alpha Condé qui était aux côtés de ses homologues du Mali, Ibrahima Boubacar Keita, et de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz et du Sénégal, Macky Sall a fait noter que "l'organisation fondamentale en Afrique a réalisé des résultats probants en matière d'eau".

Les travaux seront sanctionnés par un communiqué final, suivi du discours du président en exercice entrant de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

En prélude à cette rencontre au sommet, une session du Conseil des ministres de l'OMVS était prévue les 15 et 16 mai 2017, sous la présidence de Mohamed O.A. Vettah, ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines de Mauritanie, président en exercice du Conseil.

Cette rencontre devait enregistrer la présence de Cheik Taliby Sylla, ministre de l'Energie et de l'Hydraulique de Guinée, de Malick Alhousseini, ministre de l'Energie et de l'Eau du Mali, de Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal et de Seydna Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de l'Equipement et des Transports de Mauritanie.

Elle devait permettre au Conseil d'examiner le rapport et le programme d'activités préparés par les différentes structures de l'OMVS : le Haut Commissariat et les sociétés de gestion, la SOGED (Société de gestion du barrage de Diama), la SOGEM (Société de gestion du barrage de Manantali), la SOGENAV (Société de gestion pour la navigabilité du fleuve Sénégal), la SOGEOH (Société de gestion des ouvrages du Haut Bassin).

D'autres questions prioritaires relatives à la gouvernance de l'Organisation et à ses projets étaient également au programme de la rencontre. Cette session ministérielle est précédée par la réunion préparatoire des experts, qui s'est tenue du 12 au 14 mai 2017.