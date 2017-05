Cameroun: Le Minesec dans les centres d'examen

Quatre établissements ont été visités hier par Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe à Yaoundé.

Malgré la forte pluie qui s'est abattue hier matin sur la capitale, les candidats au concours d'entrée en 6e et le corps enseignant ont massivement répondu présent à ce rendez-vous. A cette occasion, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, le ministre des Enseignements secondaires (Minesec), s'est rendu dans quatre centres d'examen. Au rang de ceux-ci deux établissements d'enseignement général (les lycées général Leclerc et de Nkozoa) et deux de l'enseignement technique (le lycée technique de Yaoundé II et celui de Nsam). Premier arrêt : le lycée général Leclerc, sollicité par les candidats issus de plus d'une dizaine d'établissements. Le ministre s'est enquis des stratégies utilisées pour la vérification des différentes pièces, la gestion des cas litigieux (les candidats dont les noms ne sont pas sur les listes). Et la présence effective des candidats.

Mêmes préoccupations au lycée de Nkozoa. « Es-tu prêt pour l'examen ? De quelle école viens-tu ? », a-t-il demandé une élève venant de l'école primaire Reine des prés. Au lycée technique de Yaoundé II, les candidats ont postulé pour les filières telles que l'économie sociale et familiale, la maçonnerie, l'électricité et la science tertiaire technique. Les secrétariats d'examen de ces centres ont tour à tour été visités. Durant cette tournée, le ministre n'a pas manqué d'encourager et de souhaiter bonne chance aux différents candidats. L'objectif visé par cette descente sur le terrain était de s'assurer du bon déroulement de l'examen. « Au sortir de cette visite, la satisfaction est mienne. Nous connaissons la forte présence des candidats et du corps enseignant. Nous sommes contents de recevoir cette élite de demain en classe de 6e et 1ère année », a déclaré le ministre. Crescence Yolande AKABA (stagiaire)