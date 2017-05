Congo-Kinshasa: Démarrage de la phase de poules de la Coupe du Congo

La phase de groupes de la 53è édition de la Coupe du Congo de football a démarré, mardi 16 mai, au stade du 30 Juin de Kikwit (Kwilu). L'As Vutuka a dominé FC Renaissance de Kasangulu sur la marque étriquée d'un but à zéro. L'unique réalisation de la partie a été l'œuvre du joueur Makabi, à la 26è minute.

L'entraineur de l'As Vutuka, Mputu Portos se dit satisfait de ce résultat :

«Le match n'était pas facile. On a concrétisé une action et on a gagné le match grâce à l'Eternel et au travail des joueurs. On va continuer à travailler et corriger les erreurs pour remporter la deuxième journée et espérer nous qualifier pour la prochaine étape».

De son côté, l'entraineur du FC Renaissance a fustigé le comportement de l'arbitre de cette rencontre.

« L'arbitrage a été en dessous de la moyenne. Si on me demandait de le coter, je lui donnerai 3/10. Il y avait des hors-jeux imaginaires», s'est plaint Baudouin Lofombo.

Ce dernier espère que son équipe va se relancer dans la course lors de la deuxième journée contre Ac Rangers de Kinshasa.

Ce mercredi, AC Rangers jouera DCMP/Bumba tandis que l'As Dragons fera face au RCK. Le même jour au stade de Kolwezi, FC Simba croisera Océan Pacifique de Mbuji-Mayi. Au site de Kindu, les organisateurs disent attendre toujours les clubs qualifiés.