Congo-Kinshasa: La création des richesses par les jeunes

Polydor Tangeli, psychologue du travail et secrétaire exécutif du groupe "Mosala" , une ong qui fait la propomtion du travail et l'entrepreneuriat des jeunes, propose quelques stratégies aux jeunes pour créer les richesses.

A Kingabwa, dans la commune de Limete ici à Kinshasa des jeunes peinent à concilier études et petits jobs pour nouer les deux bouts. D'aucuns s'adonnent au commerce ambulant en vendant des petits articles D'autres sont dans les travaux de construction. Une autre catégorie concilient cours et débrouilardise. D'autres encore interpellent les autorités pour leur créer des emplois.

Il est vice-président et chargé de l'administration au sein réseau des jeunes entrepreneurs du Congo, Réseaujec. Il est aussi boursier dans le business et l'entrepreneuriat dans le réseau Yali, The Young African leaders Initiatives, Yali, qui se traduit par L'initiative des jeunes leaders africains.

