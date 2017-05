Congo-Kinshasa: Evasion à Makala - La Fondation Bill Clinton signale une cinquantaine de morts

La circulation dans le quartier est paralysée. Les bus et taxis-bus ne circulent pas encore. Seuls les motos et les piétons circulent sans problème. La police a barricadé la route principale.

Selon des sources pénitentiaires, Franck Diongo, Eric Kikunda et Firmin Yangambi, actuellement détenus à Makala, ont été forcés de s'évader. Sans succès. Ils sont toujours dans la prison. Jean-Claude Muyambo et Eugène Diomi Ndongala, deux hommes politiques incarcérés à Makala, sont toujours soignés dans des centres hospitaliers privés de la ville.

Selon elle, environ six cents détenus se sont évadés de cette maison carcérale. Parmi les évadés, elle cite le chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala (BDM), Ne Muanda Nsemi. Les autorités de Kinshasa parlent d'une cinquantaine d'évadés et mettent en cause les adeptes de cette secte.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.