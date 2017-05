Sénégal: Promotion du E-commerce - Les acteurs invités à booster les Pme sénégalaises

125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Les cycles de conférence des «mardis du numérique» dont la première édition s'est déroulée hier, mardi 16 mai, a pour but de servir de plateforme d'examen des différentes problématiques liées à la construction numérique et à la transformation numérique.

Et d'ajouter ; «le marché sénégalais existe mais il n'est plus la propriété des entreprises sénégalaises. Il est la propriété du monde à travers le commerce électronique. Si les entreprises sénégalaises n'arrivent pas à trouver leurs parts de marché et sont obligées d'aller chercher ailleurs, c'est le phénomène inverse qui risque de se produire. Nous invitons à la fois les acteurs économiques et les autorités étatiques afin que les gens soient proactifs».

Ibrahima Nour Eddine Diagne, président de cette association dans sa communication a attiré l'attention des acteurs économiques sur le fait qu'en matière de commerce électronique, il n' ya plus de frontière. «On attribue souvent le territoire sénégalais aux Pme sénégalaises alors que dans le domaine du commerce électronique il n'y a pas d'attribution de territoires. Ce qui veut dire qu'une entreprise étrangère peut venir et capter le marché sénégalais», fait-il remarquer.

