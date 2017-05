Sénégal: Quinzaine de la femme - Mariama sarr face aux doléances des femmes du Fouladou

125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Dans ce meeting aux allures de campagne électorale Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a souligné que «le poids des tâches domestiques continue de limiter la disponibilité de bon nombre de nos sœurs à mener des activités génératrices de revenus». Avant de faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs, partenaires techniques et financiers, associations et organisations de la société civile, afin qu'ils participent à la mobilisation des ressources nécessaires au financement du Plan d'actions national pour l'autonomisation de la femme».

Au terrain Réveil de Sikilo, le ministre a pu mesurer les énormes difficultés des femmes. C'est Madame Dieneba Baldé de Ndorna qui a ouvert le bal en listant les difficultés de ses sœurs dans ce vaste département rural de Médina Yéro Foulah malgré les potentialités naturelles. «Ici, le moulin est rare dans les villages, des puits sont parfois à plus de 60 m et ce sont les femmes qui affrontent cette tâche au quotidien. Des femmes encore loin des formations en gestion ou des micro crédits. A Médina Yéro Foulah tout est urgence», a-t-elle martelé.

