Sénégal: Lutte contre la Tuberculose 2018-2022 - Le PNT engage le combat

Le Programme de lutte contre le Tuberculose (PNT) a procédé hier, mardi 16 mai, à l'élaboration de son Plan Stratégique 2018-2022 suite à la 4ème revue externe du programme du programme qui a permis de faire une évaluation de la situation épidémiologique de la tuberculose au Sénégal, du niveau mise en œuvre des interventions stratégiques du programme, de la qualité et des performances des services de la lutte antituberculeuse exécutées.

En effet, le plan stratégique ainsi élaboré, vise à répondre aux recommandations de la revue pour relever les défis auxquels le PNT est confronté et de mettre en place le dispositif requis pour une mise en œuvre effective dans les meilleures conditions de nouvelle stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose préconisée par l'OMS dénommée «End TB Strategy : Mettre fin a la tuberculose».

Cette nouvelle stratégie cible, à l'horizon 2030, une réduction de 95% du nombre de décès liés à cette maladie, une diminution de 90% de l'incidence de la tuberculose et de faire en sorte qu'aucune famille ne supporte les coûts liés à la maladie.

Elle repose sur des piliers (soins et prévention intégrés centrés sur le patient, politiques audacieuses et système de soutien, intensification de la recherche et de l'innovation) et des principes (solide coalition avec des organisations de la société civile protection et promotion des droits de l'homme éthique et équité), entre autres. Ce plan stratégique intervient aussi dans un contexte de la note conceptuelle «TB/SSRP».

Avec l'appui de l'OMS et des partenaires techniques et financiers, le PNT compte organiser des ateliers de validation de son plan stratégique pour l'horizon 2018-2022 avec un objectif général qui est de partager le plan stratégique de lutte contre la tuberculose pour cette période.