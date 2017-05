Ile Maurice: À six ans - Une fillette agressée sexuellement à école

Toutefois, elle explique que l'enfant a probablement reçu la visite d'un psychologue et qu'il n'est pas possible de le pénaliser la première fois. «Une équipe de psychologue a déjà été envoyée pour encadrer les deux enfants», précise-t-on.

Cette famille n'en est pas à son premier problème avec le jeune suspect. L'année dernière, il aurait agressé le fils d'Angélique qui était alors en Grade 3. «Mais je me suis dit que c'est une petite querelle entre amis et je n'ai rien fait. Cette fois-ci, c'est différent.»

Une des amies de la fillette a tenté de s'interposer, mais elle a été violemment repoussée, explique la grand-mère. Et l'incompréhension se fait grandissante. «Comment se fait-il qu'il n'y a pas de surveillant dans la cour de l'école ? Comment un garçon peut-il entrer dans les toilettes des filles impunément ?» Contactée, la maîtresse d'école a simplement fait savoir qu'elle était absente le jour des faits. Et s'est refusé à tout autre commentaire.

Du côté de la famille de la victime, on est révolté par l'inaction des autorités. D'autant plus que le comportement de ce garçon a été rapporté. Des officiers de la police ont, pour leur part, retrouvé les sous-vêtements de la fillette dans l'enceinte de l'école.

