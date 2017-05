Ile Maurice: Central Electricity Board - Rs 140 000 par mois pour remplacer Hébrard

Ces trois hauts cadres du CEB, respectivement Transmission & Distribution Manager, Production Manager et Chief Financial Officer forment un triumvirat nommé pour superviser d'autres départements en l'absence de Gérard Hébrard. D'où une allocation mensuelle de Rs 20 000 chacun.

Ainsi, les Rs 80 000 réparties équitablement, chaque mois, entre le président de l'organisme parapublic Mootoosamy Naidoo et le directeur général du département technique du ministère de l'Énergie et des services publics Rajcoomar Bikoo, pour assurer la suppléance (outre leurs responsabilités respectives), ne seraient pas les seules allocations décaissées à cet effet.

