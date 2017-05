Sénégal: Rassemblement de l'opposition ce 19 mai pour exiger la libération de Khalifa Sall

125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Pour ce faire, l'opposition Mankoo compte faire face au régime de Macky Sall à travers un rassemblent ce vendredi 19 mai prochain, à partir de 16h sur le Boulevard du Général de Gaulle X Rue 25, à savoir l'Allée du Centenaire. Le leader du Fsd/Bj, qui tient par ailleurs pour «seul et unique responsable» le président de la République pour «toute détérioration de la paix civile au Sénégal en cette veille d'élections» appelle l'ensemble du peuple sénégalais à ladite manifestation. Un rassemblement pour lutter contre, entre autres, «les politiques désastreuses du système autocratique en place qui nous ont installé dans la vie chère et le chômage des jeunes, l'insécurité omniprésente et les incendies mortels devenus un véritable fléau national», indique-t-il.

L'opposition regroupée autour de Mankoo Taxawu Sénégal organise un rassemblement ce 19 mai prochain à 16h, au Boulevard du Général De Gaulle, pour exiger la libération sans condition du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall. En conférence de presse hier, mardi 16 mai, le porte-parole du jour, Cheikh Bamba Dieye, et compagnie déplorent les conditions d'incarcération de l'édile de la capitale, non sans tenir pour responsable le chef de l'Etat, Macky Sall pour toute altération de la paix civile au Sénégal en cette veille d'élection.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.