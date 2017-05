Sénégal: OGM - Le pour et le contre

billet

Le moine autrichien Gregor Mendel émit, en 1865, l'hypothèse que les caractères de chaque individu (végétal ou animal) sont déterminés par des pairs de « facteurs » (dont l'un de chaque pair provient des deux géniteurs). Il sera découvert plus tard que ces « facteurs » sont en fait les gènes, groupés dans les cellules sur de longs filaments appelés chromosomes. Toutes les informations (ou instructions) nécessaires pour la formation de l'organisme sont contenues dans les chromosomes de sa cellule originelle (c'est son patrimoine génétique).

Le fait que le patrimoine génétique se conserve aux cours des divisions cellulaires et soit transmis aux descendants successifs est dû aux caractéristiques particulières d'une substance contenue dans les chromosomes : l'acide désoxyribonucléique ou l'ADN (molécule découverte en 1953 concomitamment par l'anglais Crick et l'américain Watson).

Sauf chez les bactéries où il est circulaire, l'ADN a la forme d'une échelle enroulée en hélice dont les barreaux sont constitués de quatre éléments appelés bases et joints par pairs.

Lors des divisions cellulaires, les deux brins de l'échelle se séparent mais se reconstituent au fur et à mesure du processus, chacun s'appariant avec un nouveau brin complémentaire; le résultat est que l'on retrouve la copie des mêmes double- brins dans les cellules des descendants; on parle de réplication conservative de l'ADN. Lors d'une reproduction sexuée, une copie de l'ADN sera transmise à la descendance par l'intermédiaire des cellules sexuelles appelées gamètes (pollen, spermatozoïde, ovule)

Un gène est en fait un fragment d'ADN constitué d'une séquence de bases ; l'enchaînement de ces bases peut varier et définit les caractères héréditaires sous une forme comparable à un mini-programme informatique ou à un code-barres.

Ainsi, chaque gène « instruit » (ou «code ») pour un caractère (couleur, forme,... ) ou une fonction (digestion, croissance,... ). L'ensemble des gènes et du matériel génétique caractéristiques d'un organisme vivant constitue son génome. La structure biochimique de l'ADN est commune à tous les organismes et le code génétique est universel.

LA CREATION D'UN ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE

Dans le domaine végétal, la démarche conventionnelle d'amélioration consiste à croiser des plantes d'une même espèce et de sélectionner dans les descendances successives les individus qui présentent le caractère souhaité. Cette méthode nécessite généralement plusieurs années pour obtenir une nouvelle variété. La fixation du caractère recherché correspond, génétiquement, à la fixation, dans l'ADN de la nouvelle obtention, du ou des gène (s) codant(s) pour ce caractère.

La création d'un OGM constitue une alternative beaucoup plus précise et plus rapide. Elle consiste à prélever directement le gène désiré (appelé gène d'intérêt) d'un organisme donneur et de l'intégrer dans l'ADN de l'espèce réceptrice. Ainsi, le génome est modifié de façon ciblée.

Etant donné la structure commune de l'ADN et l'universalité du code génétique, le gène peut provenir de n'importe quelle cellule vivante, que l'organisme soit une plante, un animal ou un microorganisme (bactérie, champignon, algue,... ).

Les techniques de transformation relèvent du génie génétique de laboratoire. La méthode la plus utilisée est celle dite de la transformation biologique; elle utilise les propriétés infectieuses d'une bactérie qui attaque naturellement les racines des plantes cultivées et qui provoque une maladie, par modification de l'ADN de la plante hôte. On utilise cette bactérie comme « transmetteur ». Après avoir isolé son gène pathogène, on remplace celui-ci par le gène d'intérêt. Après multiplication, les nouvelles bactéries sont mises en contact avec les cellules de la plante à modifier.

Les microorganismes (rendus inoffensifs) pénètrent dans les cellules et insèrent le gène à transférer; on obtient ainsi un ADN modifié.

En cultivant in vitro les nouvelles cellules, on obtient une plante génétiquement modifiée (également appelée plante transgénique) qui exprimera le caractère (ou la fonction) souhaité. La plante sera acclimatée en serre avant son transfert éventuel en plein champ.

ENJEUX ET EXEMPLES

Les besoins alimentaires mondiaux croissent sans qu'il y ait beaucoup de possibilités d'augmentation des surfaces cultivées. L'intensification des systèmes culturaux nécessite de plus en plus l'utilisation de produits chimiques et une part importante des productions est perdue du fait des ennemis et maladies des cultures.

La limitation de l'utilisation des pesticides fut l'objectif fondamental aux débuts de la création des OGM, dans les années 80.

Dans beaucoup de cas, les OGM ont permis d'améliorer la protection des cultures.

Ainsi, le maïs Bt, créé par la firme MONSANTO, a été obtenu grâce à l'intégration dans son génome d'un gène provenant d'une bactérie et codant pour une toxine efficace contre une chenille (la pyrale) qui ravageait les cultures.

Ce maïs produit lui-même la toxine qui tue cet ennemi. Un résultat similaire a été obtenu chez le cotonnier qui est fortement attaqué par différents insectes. Chez cette espèce, des expériences sont menées pour l'obtention de fibres colorées, évitant ainsi la teinture chimique lors du filage.

Il en est de même de la résistance aux herbicides: des variétés OGM de soja, de maïs, de colza... peuvent croître normalement sur les champs, après application d'un herbicide total qui n'épargne que ces variétés génétiquement modifiées, alors que la prolifération de toutes les autres plantes est maîtrisée.

Pour les virus contre lesquels il n'existe pas de traitement chimique efficace, des OGM ont permis de s'en prémunir, en produisant une sorte de vaccin.

Quant aux conditions de milieu, des recherches sont conduites et des résultats probants obtenus avec des OGM présentant des aptitudes de résistance ou de tolérance à des contraintes édapho-climatiques. Cette possibilité offre des perspectives intéressantes pour les pays sahélo-sahariens de pouvoir cultiver des variétés tolérantes à la sécheresse ou à la salinité.

Un autre enjeu important est constitué par la qualité organoleptique (goût, conservation, couleur, forme,..) et nutritive des produits agricoles. Une variété OGM de tomate qui se conserve beaucoup plus longtemps a été obtenue par la firme américaine CALGENE.

Cependant, malgré cette propriété intéressante, le goût de ce fruit n'a pas été bien accueilli par les consommateurs.

Du maïs enrichi en acides aminés et du riz complémenté en béta carotène (précurseur de la vitamine A) ont été obtenus grâce au génie génétique.

Ici également, il est possible, avec les OGM, d'envisager la production de céréales locales enrichies en éléments nutritifs et de prévenir des maladies de carence comme le kwashiorkor ou l'anémie. En effet, les variétés classiques qui constituent la base de l'alimentation de nos populations sont très pauvres en vitamines et autres acides aminés essentiels.

Un autre OGM intéressant a été obtenu chez la pomme de terre avec la création d'une variété absorbant peu d'huile, donnant ainsi des frites moins riches en matières grasses.

C'est dans le domaine des applications médicales que les OGM sont les plus acceptés par les opinions publiques et les enjeux sont considérables. Ceci est d'autant plus intéressant qu'il n'existe pas encore de maladie transmissible d'un végétal à l'homme et que le problème du rejet pour incompatibilité ne se pose pas ici.

Des résultats ont été obtenus avec une banane produisant un vaccin pour les enfants. Le génie génétique a permis la modification d'une bactérie capable de fabriquer de l'insuline grâce à un gène provenant d'ADN de cellules de pancréas humain et codant pour cette hormone et on peut s'attendre à un tabac synthétisant de l'hémoglobine qui pourrait servir aux transfusions sanguines.

RISQUES POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT

Malgré les craintes suscitées par leur simple évocation, force est de reconnaître que la nocivité des OGM reste à prouver, surtout en matière de santé humaine ou animale. Au contraire, les intérêts en médecine sont considérables, comme susmentionnés.

C'est le principe dit de précaution qui motive encore quelques pays, notamment européens, à limiter, voire interdire la diffusion des OGM et de leurs produits dérivés.

Il est vrai que la synthèse de nouvelles protéines pourrait poser des problèmes de toxicité mais cela reste à démontrer en ce qui concerne celles issues d'OGM.

Des cas d'allergies ont été notés après la consommation de produits issus d'un soja transgénique mais les allergies alimentaires existent naturellement ; ce problème a même été résolu par la modification génétique d'un riz précédemment allergène.

Un autre risque évoqué est lié à l'utilisation d'un gène de résistance à un antibiotique associé au gène à transférer.

Cette méthode d'association était utilisée sur les premiers OGM et permettait la sélection précoce des plantes transgéniques en laboratoire. Si on met les cellules à multiplier en présence d'un antibiotique et que la plantule pousse, cela prouve que le gène a été bien intégré (et par conséquent le gène d'intérêt qui lui est associé). La crainte était que le gène de résistance à l'antibiotique soit absorbé par l'ADN de la microflore intestinale, transmettant ainsi au consommateur une résistance à un traitement aux antibiotiques. Bien que ce risque fût très faible, cette méthode d'association de gène de résistance à un antibiotique n'est plus pratiquée.

Dans tous les cas, des tests de nocivité et de toxicologie sont systématiquement effectués avant la mise sur le marché de tout OGM.

Le risque écologique est certainement le plus important même si, dans la sauvegarde de l'environnement, les apports des OGM sont loin d'être négligeables (utilisation de moins de pesticides, consommation de moins d'eau, de moins de colorants,... etc.). La création d'OGM d'Eucalyptus et de peupliers moins riches en lignine a permis la réduction de l'utilisation de substances chlorées très nocives employées lors de la fabrication de la pâte à papier.

Le risque du monopole des semences par les grandes firmes à la base des OGM, de même que le phénomène dit d"érosion génétique (réduction de la biodiversité) sont souvent évoqués.

Cependant, ces problèmes existent sans les OGM avec les semences hybrides qu'on est obligé de se procurer lors de chaque début de culture ; de même la sélection naturelle ou opérée par l'homme a tendance à ne conserver que les espèces et variétés les plus demandées.

Les deux principales craintes sont : la diffusion incontrôlée des nouveaux gènes dans la nature et l'apparition de phénomènes de résistance. Une variété OGM résistante à un herbicide peut, par exemple, transmettre ce caractère à des plantes sauvages de la même espèce ; ainsi, ces mauvaises herbes ne pourront plus être combattues par le même herbicide. Très récemment, une étude américaine a fait cas de l'apparition de chenilles résistantes à la toxine du maïs Bt évoqué plus haut. Ce qui est assez inquiétant, c'est que cette forme de résistance est plus forte que dans les cas classiques de résistance aux produits chimiques. Toutefois, ce phénomène est presque inéluctable en cas d'utilisation d'un seul produit pendant une longue période et seules des pratiques culturales appropriées peuvent le retarder.