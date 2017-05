Le chef de l'Etat Macky sall et son hôte, le président Ghanéen Nana Akufo-Addo ont procédé hier, mardi 16 mai, à Dakar, à une visite du parc industrielle de Diamniadio. Une occasion pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye de faire part de l'état d'avancement des travaux sur le site, des réalisations et des perspectives.

«Il y a deux ans il n'y avait pratiquement rien ici, nous envisageons l'aménagement de 03 plateformes industrielles conformes aux exigences écologiques d'ici 2020», a-t-il indiqué. Selon lui la première phase de ce parc est terminée et s'étend sur 13 hectares, elle pourra employer jusqu'à 23.000 personnes directement ou indirectement, la deuxième phase qui est en cour s'étend sur un espace de 40 hectares et pourra employer jusqu'à 30.000 personnes avec une cité d'habitation pour 2500 personnes . Et le ministre de l'industrie et des mines de poursuivre : «nous n'avons pas encore enregistré des demandes venant d'entreprises ghanéennes, mais il est important de rappeler que c'est un parc industriel internationale. Pour le moment, nous avons 27entreprises (Sénégalaises et étrangères) qui ont formulé des demandes d'implantation au niveau du parc ».

A en croire Aly Ngouille Ndiaye toute entreprise qui respecte les normes de ce parc sera la bienvenue. Le ministre de l'Industrie et des Mines estime que ce parc vient combler des lacunes dont auxquelles faisait face le sous secteur industriel du Sénégal.