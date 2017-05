125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Pour cause, elle a révélé que le Chargé de la vie politique du Parti socialiste (Ps), «est un détenu particulièrement signalé (Dts)». S'expliquant, elle a montré que Khalifa Sall n'a plus le droit «d'aller à la bibliothèque, ni d'aller prier à la Mosquée».

En conférence de presse hier, au siège du Grand parti (Gp), la député Hélène Tine s'est indignée de l'arrestation puis la libération des 19 femmes de Mankoo, qui avaient voulu manifester le lundi dernier devant le ministère de l'Intérieur, afin d'exiger la libération du maire de Dakar. Elle a ainsi trouvé «scandaleux» et «grave» que des femmes soient arrêtées en «pleine quinzaine de la femme». Pour elle, le régime de Macky Sall, qui a «privé de liberté» à des femmes, ne peut pas se prévaloir de défendre la cause de celles-ci. Faisant une comparaison entre l'ancien et l'actuel régime, elle a estimé que cela n'a jamais été le cas avec Wade, qui a pourtant été combattu par les femmes. «Notre culture ne l'accepte pas», tonne-t-elle.

