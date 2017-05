Sénégal: Fuites présumées au concours général - Serigne Mbaye Thiam blanchit le Lycée Seydou Nourou Tall...

125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Du coup poursuit-il «le point de presse prévu et qui avait pour but de démontrer que le lycée n'est ni de prés, ni loin mêlé dans cette affaire sera différé. C'est le gouvernement qui nous a demandé de différer ce point de presse. Il a envoyé l'inspecteur académique avec qui nous étions en négociations pendant deux tours d'horloge. Nous étions décidés à refuser, mais il a mis entre nos mains un certain nombre d'arguments qui ne peuvent pas nous permettre de tenir ce point de presse aujourd'hui». Il a donné rendez-vous la presse prochainement pour lever tout équivoque dans cette affaire de fuite de l'épreuve des mathématiques.

Et d'ajouter : «la raison principale qui est la suivante : le ministre de l'éducation a déjà suffisamment d'informations sur la question et a fini de situer les responsabilités qui montrent que le lycée Thierno Seydou Nourou Tall est hors de tout soupçon».

Un fait nouveau qui a poussé l'association des parents d'élèves de cet établissement, ulcérés par les accusations qui jettent selon eux le discrédit sur l'école de leurs enfants de différer leur face à face avec la presse initialement prévu hier, mardi 16 mai. Ce, sur recommandations du ministre de l'Education nationale, Sérigne Mbaye Thiam. Revenant sur ce report, le président de l'association des parents d'élèves, Assane Khalifa Ababacar Mboup soutient qu'il était prévu de faire une conférence de presse pour en débattre de long en large. «Mais comme vous savez, cette affaire a atteint les plus hautes autorités de l'éducation de ce pays qui ont réagi et qui ont dit à celles de l'inspection de venir vers nous pour qu'on sursoit à faire de déclarations», soutient-il.

Le lycée Seydou Nourou Tall de Dakar est lavé de tout soupçon. Son corps professoral n'a absolument rien à avoir avec les fuites présumées au niveau du concours général dont l'épreuve de mathématiques s'est retrouvée sur la toile. C'est le résultat auquel est parvenu les autorités du ministère de l'éducation nationale qui ont mené une enquête suite à des accusations portées par les établissements concurrents. «Il n'y a ni fuite, ni fraude», a d'ailleurs déclaré le ministre de l'éducation nationale, Sérigne Mbaye Thiam selon qui, «l'office du baccalaureat a même sécurisé les épreuves». Toutefois reconnaît-il, «il y a négligence dans le choix de l'épreuve de mathématiques». Et d'expliquer : «c'est un exercice qui avait été donné en 2015 en France et qui était disponible sur la toile. Un professeur l'a repris sans la modifier».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.