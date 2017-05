125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

La possibilité de lever des fonds sur les marchés internationaux est ouverte uniquement aux pays disposant d'une appréciation positive des agences de notation souveraine. L'Etat du Sénégal respecte ses engagements financiers et honore ses échéances, à bonne date. Le 13 avril 2017, l'agence de notation Moody's a rehaussé la notation du crédit souverain du Sénégal qui est passée de B1 positif à Ba3 avec une perspective stable. «Ce reclassement traduit, la réduction par le Sénégal de la vulnérabilité de son économie et du spectre d'un défaut sur sa dette. La notation financière est une appréciation du risque de solvabilité», souligne-t-on dans la communiqué.

Par la même occasion, elle rappelle que «c'est la 4ème émission d'eurobonds pour la République du Sénégal après 2009, 2011 et 2014». Et que «celle-ci a été réalisée au taux favorable de 6,25% alors que l'opération conclue en 2011 l'avait été à un taux de 8,75%». Les services de Amadou Bâ, signalent aussi que «cette émission est intervenue après un roadshow (série de rencontres avec des investisseurs) de la délégation sénégalaise conduite par le Ministre de l'économie, des finances et du plan, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre et en France».

«Ces obligations ont été très largement souscrites grâce aux bonnes appréciations de la situation et des perspectives macroéconomiques du Sénégal. Les investisseurs ont dit leur satisfaction liée aux performances économiques du Sénégal, notamment sa forte croissance, sa politique budgétaire prudente et sa maîtrise de l'endettement», lit-on dans l'édit.

Le Sénégal a émis «avec succès», commente la cellule de communication du département de l'économie et des finances, dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, mardi 16 mai, des obligations souveraines sur les marchés financiers internationaux (dénommées Eurobonds) pour un montant de 1 milliard de dollars US (environ 600 milliards FCFA) sur une maturité de 15 ans. Cette levée de fonds va servir à financer les projets d'infrastructures du Plan Sénégal Emergent (PSE) initié par le Président Macky Sall, notamment ceux inscrits dans le budget 2017.

