Afrique de l'Ouest: Macky Sall et Nana Akufo-Addo invitent les mutins à retourner dans les casernes

«Je lance un appel ici aux membres des forces de défense et de sécurité à rejoindre leurs casernes et à continuer les discussions et le dialogue avec le président Ivoirien et son gouvernement, pour que les questions posées soient réglées dans le cadre de négociations normales», déclare le président tout en déplorant, par ailleurs, la dégradation de la situation sécuritaire, suite à cette mutinerie de soldats dans ce pays qui sort d'une crise récente.

Prenant la parole en premier, le président Sall informant avoir échangé à deux reprises lundi dernier avec le président Ouattara de la Côte d'Ivoire sur la situation appelle les mutins à rejoindre les casernes pour y continuer les discussions et le dialogue avec le président et son gouvernement.

Face aux journalistes, le chef d'Etat, Macky Sall et son hôte, Nana Akufo-Addo de la République du Ghana qui effectue ainsi sa première visite de travail et d'amitié au Sénégal ont tous les deux exprimé leur vive préoccupation de la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire.

