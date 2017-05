Angola: Plus d' un million et demi de personnes touchées par la sécheresse

L'Angola n'est pas le seul pays d'Afrique australe frappé par la sécheresse. Cette région traverse depuis près de trois ans une aridité de grande ampleur, résultat des effets dévastateurs d'El Nino, un courant climatique qui bouleverse le rythme des pluies. Et si certaines régions comme le nord de l'Afrique du Sud, une partie du Mozambique et du Zimbabwe ont bénéficié de précipitations abondantes cette année, d'autres zones restent sinistrées. L'Unicef estime que 20 millions de dollars sont nécessaires pour aider l'Angola à surmonter cette crise.

Un rapport mensuel du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) rendu public le mercredi 17 mai, indique que plus d'un million et demi de personnes, dont plus de 750.000 enfants, sont touchés par la sécheresse qui sévit en Angola, particulièrement dans le sud du pays.

