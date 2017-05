Maroc: 12.000 enseignants mis à la retraite

S'agissant de l'enseignement privé, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de développer ce secteur, faisant savoir que le ministère œuvre pour sa mise à niveau. Il a rappelé, dans ce cadre, qu'une délégation du ministère a effectué, en un mois et demi, des visites dans plus de 450 établissements privés.

Concernant les classes regroupant plusieurs niveaux qui se propagent en grande partie en milieu rural, le ministre a précisé que plus de 25.000 classes doivent être supprimées et remplacées par des écoles communales, relevant que ce problème sera résolu dans deux ans, en dépit du coût élevé estimé à 5 milliards de dirhams.

D'un autre côté, le ministre a rappelé les problèmes de l'enseignement public en milieu rural, assurant qu'une grande importance sera accordée au monde rural, à travers la mise en place de nouvelles écoles communales et leur accompagnement par des services de transport et des cantines scolaires.

Un total de 12.000 professeurs mis à la retraite et bénéficiaires de la retraite anticipée seront remplacés, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Hassad.

