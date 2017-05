Afrique de l'Ouest: Communiqué final de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OMVS

Les délégations de la République du Mali, de la République Islamique de la Mauritanie et de la République du Sénégal ont exprimé leurs sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, au Gouvernement et au peuple Guinéens pour l'accueil fraternel dont ils ont été l'objet.

La Conférence a élu Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OMVS et nommé Monsieur Cheick Taliby Sylla Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique de la République de Guinée, Président du Conseil des Ministres de l'OMVS.

- Analyse et adoption du Rapport du Président du Conseil des Ministres de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a tenu sa XVIIème Session Ordinaire, à Conakry le 17 mai 2017, sous la présidence de Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OMVS.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.