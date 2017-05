Burkina Faso: Les agents du Trésor public de nouveau en grève du 30 mai au 16 juin 2017

Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

Par conséquent, le syndicat a décidé de durcir le ton. Déjà en grève du 8 au 12 mai et du 15 au 19 mai, le SATB a invité tous les agents du Trésor à observer un sit-in allant du lundi 22 au lundi 29 mai de 7 heures à 15 heures sur toute l'étendue du territoire national élargie aux consulats et ambassades du Burkina à l'étranger.

Pour lui, le blocage se situe surtout au niveau de quatre points de la plateforme. Il s'agit de l'institution du statut autonome de l'agent du Trésor, le régime indemnitaire de l'agent du Trésor, la relecture des textes portant conditions et modalités de répartition de la prime de rendement et le relèvement du taux minimal appliqué à la trésorerie net à 0,75 pour la détermination du montant du fonds commun.

