Burkina Faso: Le come-back de Rovane avec «Respect»

Après un long moment de silence, c'est finalement en ce mois de mai 2017 que l'artiste surnommée «Maman Rovane» décide de signer son come-back sur la scène discographique avec son 5è album. Fidèle à ses amours, Rovane à travers cet album, aborde des thèmes qui tournent autour de l'amour, la femme, la famille et la jeunesse.

Entre musique tradi-moderne et musique urbaine en passant par la World musique, «Respect» se veut la symbiose entre une Rovane capitalisant des années de succès et une Rovane regardant désormais vers le futur.

«Je me suis donné le temps et me faire accompagner par beaucoup de techniciens pour que cet album soit de bonne facture et j'espère qu'il va plaire à mes fans. Je crois que c'est l'album de la consécration», s'empresse-t-elle de dire.

Tout comme ses prédécesseurs, «Respect» titille les hommes tout en leur donnant le secret pour l'épanouissement de leurs femmes.

On y trouve des titres comme «En attendant», «Respect», «Toi et moi», «Promesse», «Taab tiiri», «Stop», «Tu es belle», «Egalité des chances», «Sie-ossou» et «Fourou toutou» dans laquelle elle est en featuring avec l'artiste ivoirien Ismaël Isaac.

Pour cet album, Rovane a fait appel à Célestin Mawndoe pour assurer la direction artistique. Enregistré à Ouagadougou et Abidjan, l'album a reçu la touche technique de grands arrangeurs dont Yves de Bemboula, Kévinson, Doumbia et Freddy Assogba. «Respect» est donc un savant dosage de français, dioula, mooré et baoulé qui est à consommer sans modératopn.