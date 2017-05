Congo-Kinshasa: Attaque de la prison centrale de Makala - Un acte qui ajoute à la confusion

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet évènement a de quoi rendre sceptiques les Congolais face aux propos du Premier ministre, Bruno Tshibala. En effet, le tout nouveau chef du gouvernement a, devant la représentation nationale, promis la tenue à bonne date des élections dont il dit qu'elles seront les plus transparentes de l'histoire de la République démocratique du Congo. En tout cas, il y a intérêt, compte tenu de la situation du pays qui semble évoluer de Charybde en Scylla.

Le niveau d'organisation et la force de frappe de ce raid a de quoi inquiéter face à un pouvoir congolais dont on peut, à juste titre, douter de la pleine maîtrise des leviers du pays. A moins de croire à cette autre hypothèse qui voit derrière cette attaque, les manœuvres en sous-main du régime de Joseph Kabila, destinées à liquider des opposants ou à ajouter à la confusion générale dans le pays, dans le but de trouver le prétexte à une impossible tenue à bonne date des élections en raison du péril sécuritaire.

La prison centrale de Makala à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), la plus grande du pays, a subi dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai 2017, l'assaut des miliciens de la secte politico-religieuse et sécessionniste Bundu Dia Kongo.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.