Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

Le PCA, le DG et l'avocat conseil du Fonds ont examiné le dossier et ont décidé de licencier le directeur financier et comptable, le 20 mars 2017. « C'est donc une affaire que je confirme et elle a été traitée sur le plan disciplinaire par le Fonds d'entretien routier », a conclu M. Bougouma.

« Le PCA m'a indiqué que le conseil d'administration qui s'était tenu le 14 mars a examiné le dossier et a demandé de situer les responsabilités, lesquelles ont été situées au niveau de la direction financière et comptable du Fonds», a précisé le ministre des infrastructures.

Il a indiqué que la Cour d'appel de Ouagadougou a condamné le Fonds d'entretien routier à payer plus de 401 millions de FCFA à la Société générale Burkina Faso ex SGBB.

