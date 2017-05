Togo: Nomination de nouveaux coachs

La journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (JMTSI)… Plus »

On se souvient que certaines informations communiquées la semaine dernière indiquent que « le Togo sera présent du 25 au 29 mai prochain, à Daloa en Côte d'Ivoire avec ses équipes nationales Junior et Sénior (hommes et dames) aux éliminatoires du championnat d'Afrique du 3x3 dont la phase finale a lieu à Lomé en Novembre. Les U16 prendront le relais en Juin pour la phase éliminatoire de l'Afrobasket de leur catégorie. Ce tournoi se tient à Lomé.

Des échéances importantes attendent le Togo dans les prochains jours, semaines et mois. Pour permettre aux différentes catégories des sélections nationales du Togo qui seront engagées sur le continent de disposer d'un staff technique digne de nom et pouvant encadrer ces sélections, la Fédération Togolaise de Basket-ball a procédé depuis le 15 Mai dernier à la nomination des entraineurs principaux.

