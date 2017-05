Togo: Un petit nul pour ne pas mourir

Un but partout, c'est le score ayant sanctionné ce mercredi après-midi le duel As Togo-Port et Sémassi de Sokodé. C'est une rencontre visiblement dominée par les guerriers au stade municipal de Lomé. Ils ont été les premiers à marquer avant la première mi-temps. Mais, les portuaires finiront par égaliser dès l'entame de la seconde partie.

Au finish, le leader As Togo-Port reste leader avec un point de plus. Il enregistre alors 48 ponts + 32. Sémassi aussi conserve sa deuxième place avec un petit point de plus, notamment 42 points + 10.

Par ailleurs, la zone de relégation n'a connu qu'un seul changement. Agaza Fc quitte la 12ème place pour la 10ème grâce à sa victoire sur Anges de Notsè sur un score d'un but contre 0. Une défaite qui immobilise Anges à sa 13ème place.

Cependant Asko perd une place à cause de sa défaite face à Koroki ; il tombe alors dans la zone de relégation, notamment à la 11ème place. Chose complexe, même avec cette victoire, Koroki est toujours dernier au classement.

Unisport (1 - 0) Dyto

As Togo Port (1 - 1) Sémassi

Koroki (1 - 0) Asko

Gbikinti (1 - 1) Gomido

Foadan (2 - 0) Kotoko

As OTR (2 - 1) Maranatha

Agaza (1 - 0) Anges