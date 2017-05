Burkina Faso: Préparatifs pour les éliminatoires de la CAN 2019

L'entraineur des Etalons du Burkina Faso Paulo Duarte a dévoilé, le mercredi 17 mai à Ouagadougou, une liste de 25 joueurs dont 3 locaux. Le technicien de l'équipe burkinabè veut débuter un stage de préparation, le 28 mai prochain, en vue du match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, où les Etalons reçoivent le 10 juin au stade du 4-Août, les Palancas Negras d'Angola.

Des trois locaux convoqués, deux fêtent leur première sélection chez les A. Il s'agit du défenseur et capitaine de l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) Mohamed Ouattara et de l'attaquant de l'Association des jeunes espoirs de Bobo (AJEB) Ismaël Karambiri. Le « très bon jeu de tête et sa grande taille » du capitaine de l'EFO a beaucoup pesé sur sa convocation pendant que Karambiri a eu la confiance de coach Duarte à cause de sa vivacité en attaque.

Le latéral droit du Racing club de Bobo (RCB) Yacouba Coulibaly, le 3e local appelé, auteur d'une bonne prestation lors de la dernière CAN est bien présent, mais Paulo Duarte lui reproche son « manque d'agressivité » en défense. Les cadres sont bien présents sauf Bakary Koné, Jonathan Zongo et Jonathan Pitroipa qui s'étaient blessés à la CAN et qui n'ont pas encore retrouvé les terrains pour les deux premiers cités.

Pit qui a repris doucement dans son club, lui, ne serait pas actuellement à son meilleur niveau. D'ici-là les joueurs seront en vacances en Europe et le coach veut profiter de ce temps pour avoir l'œil sur ses hommes. Un premier regroupement ouvert (les joueurs se regrouperont pour les entrainements et regagneront leur domicile) est prévu du 28 mai au 2 juin à Ouagadougou.

Duarte précise que c'est pour permettre aux joueurs de récupérer de la fatigue accumulée dans les différents championnats. Après cette étape, il y aura un second stage, cette fois, fermé (les joueurs seront internés dans un hôtel) du 5 au 10 juin, jour de match contre les Palancas Negras d'Angola. Au cours des différents stages, il y aura des matchs amicaux contre l'équipe olympique burkinabè.

L'objectif des Etalons du Burkina Faso dans cette compétition, selon Duarte c'est de toujours mieux faire et cela passera par une qualification pour Cameroun 2019.

Pour ces éliminatoires de la CAN 2019, le Burkina Faso est logé dans la poule I avec l'Angola, le Botswana et la Mauritanie. Le technicien portugais a également dévoilé au cours de cette conférence de presse une pré-convocation de 18 noms dont 7 joueurs locaux .