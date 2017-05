Togo: En route vers le futur

On peut aussi mentionner un site des services publics a été lancé récemment, une application dédiée au monde agricole, la solution e-village qui va permettre d'établir un lien permanent entre les villages et cantons et l'administration centrale ou encore 'SOFIE', un dispositif qui grâce à la téléphonie mobile donne l'alerte en cas de panne sur les forages et envoie des équipes de dépannage.

Le Togo a mis en œuvre un certain nombre de projets innovants parmi lesquels l'e-gouvernement afin de rapprocher l'administration et des administrés,

La journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (JMTSI) a été marquée ce mercredi au Togo par un certain nombre d'initiatives destinées à faire découvrir au grand public les progrès réalisés par le Togo dans le domaine des nouvelles technologies.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.