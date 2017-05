Après Fatima et Braga, les pèlerins sénégalais ont participé ce mardi 16 mai à la messe internationale du pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle en terre espagnole. A la fin de la célébration eucharistique, ils ont fait un tour au tombeau de Saint Jacques pour évoquer ce saint de l'Eglise catholique en n'y laissant des intentions.

Espagne : Les pèlerins sénégalais ont participé hier à la messe internationale du pèlerin à l'immense cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle au Nord-Ouest de l'Espagne. La ville de Saint-Jacques-de-Compostelle est dans le périmètre de la région de Galice. Elle est, avec Jérusalem, Rome, Fatima et Lourdes, l'un des grands lieux de pèlerinage et de la foi catholique. Cette ville religieuse qui abrite le tombeau de l'apôtre Saint Jacques accueille dans l'année plus d'un millions de pèlerins issus des différents pays du monde. La ville de Saint Jacques compte 100.000 habitats. Elle est très attachée à la religion chrétienne ce qui motive la création de nombreuses infrastructures religieuses dans cette partie de l'Espagne.

A Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins ont droit chaque mardi à une messe internationale célébrée dans plusieurs langues, en particulier en espagnole. Ils ont été des centaines de pèlerins à prendre part à cette messe coprésidée par des prêtres sénégalais, français, anglais, espagnoles, portugais, allemands, slovènes, entre autres. Cependant l'homélie a été dite par un prêtre local qui a profité de la présence des pèlerins de différentes races et nationalités pour prêcher en faveur de la paix. Selon lui, la guerre détruit le cœur des hommes. « Pourtant nous sommes tous des enfants de Dieu, que l'on soit Africains, Européens, Chinois ou Japonais. Nous devons œuvrer pour la paix et nous accepter les uns des autres. C'est ce que Jésus nous a toujours recommandé », a prêché le prêtre espagnol. Il a demandé aux pèlerins dont certains sont passés par Fatima de ne pas oublier le message de paix livré par le Pape François à sa descente d'avion au Portugal. « Il nous a appelé à faire la paix et à vivre dans la solidarité parce que nous sommes tous des humains », a répété le guide religieux espagnol. Après la messe, les pèlerins sénégalais sont partis s'incliner au tombeau de Saint Jacques avant de faire un tour devant sa statue pour y déposer leurs intentions.

Les pèlerins ont prié, comme promis lors de la cérémonie de départ, pour la paix et la stabilité au Sénégal. En saluant les pèlerins lors de leur départ à Dakar, le conseiller technique du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Abdoulaye Ndiaye, avait demandé, au nom du gouvernement, aux pèlerins de prier pour leurs familles mais surtout pour notre pays. Il a soutenu que la bonne entente entre chrétiens et musulmans est une chance car elle est source de cohésion sociale. Ce mercredi, les pèlerins retournent à Fatima avant de rejoindre dans la soirée Lisbonne pour préparer leur retour.