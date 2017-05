Burkina Faso: Action parlementaire en 2016

Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

Le premier responsable de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a remercié et félicité le comité de rédaction qui s'est employé à faire la synthèse de l'activité du parlement au cours de l'année écoulée. Ce document, a-t-il dit, est un outil d'information et de vulgarisation du travail parlementaire. « Il est surtout un outil d'inspiration pour le futur.

« Nous recommandons également que les activités des réseaux parlementaires et groupes d'amitiés soient recensées au fur et à mesure pour figurer dans le rapport final.

«C'est un rapport qui récapitule le travail qui a été mené toute une année au sein du parlement. Nous y avons énuméré un certain nombre de difficultés », a indiqué Me Bénéwendé Sankara. Au nombre de ces obstacles, il a relevé le fait qu'il n'y avait pas une synthétisation de l'activité parlementaire au quotidien.

Aux dires du président du comité de rédaction, le document comprend quatre axes qui sont le pouvoir législatif de la 7e législature, le travail parlementaire, la gouvernance administrative et parlementaire et la diplomatie parlementaire.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.