125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Auparavant, le coordonnateur général des projets et programmes chargé du suivi-évaluation à l'OFNAC, Mohamed El Mounirou Fall avait rappelé que l'objectif de ces tournées dans les régions est de mieux faire connaître l'institution et ses modes de saisine.

"Comme pour la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) d'alors, les conclusions de l'OFNAC devraient être suivies automatiquement de poursuites judiciaires en cas de manquements avérés et non laissées au pouvoir discrétionnaire du juge qui a le droit de donner suite ou non à des cas pertinents de délits financiers", a-t-il suggéré.

Louga — Le coordonnateur de la Plateforme des acteurs non étatiques (ANE), Malick Diop a décidé de mener le combat en vue d'obtenir une justice liée par les résultats des enquêtes menées par les agents de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

