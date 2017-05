Cameroun: L'immigration - Entre rêve et passion !

Les difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays poussent des milliers de jeunes à préférer l'exode, même clandestin. Ces dernières années, la méditerranée est devenue le cimetière de milliers de migrants africains, syriens, afghans, inconnus qui se noient en tentant de gagner côtes européennes. Zoom sur ce fléau qui au fil des années s'est bien développé et qui ne cesse de prendre de l'ampleur

Qu'est-ce qui poussent les jeunes africains à fuir leur pays?

Il serait très réducteur de croire que, ces jeunes entassés dans des camions ou des bateaux pneumatiques, affrontant les sables mouvants du Sahara et les vagues meurtrières de la méditerranée, le font seulement pour fuir la misère de leurs pays, même s'il est vrai que la misère en est l'une des causes, le nœud gordien de la fuite de leur pays pourrait être ailleurs.

La mal gouvernance de leur pays respectif avec les dysfonctionnements vécus au quotidien, des déferlantes de violences gratuites, pendant lesquelles des millions d'africains sont tués, enlevés, déplacés, violés, spoliés de leurs biens... sont autant de motifs qui les poussent à fuir ou subir

L'image des ces migrants africains, tant au Sahara qu'en Méditerranée, décidés à quitter le continent par tous les moyens, tel dans une procession de suicide collectif, est assez symptomatique de la faillite des démocraties africaines

Qu'ils arrivent en vie ou meurent en chemin, les migrants qui tentent de rallier illégalement l'Europe via la mer Méditerranée payent le prix fort pour une vie meilleure

L'Organisation internationale pour les migrations ( OIM ) évoquait l'année dernière des paiements compris entre 800 et 1700 euros par tête.

A ces "billets" aux prix exorbitants s'ajoutent parfois de coûteuses "options" : 170 euros pour un gilet de sauvetage et même 250 euros pour pouvoir passer un coup de fil via un téléphone satellitaire

Les choix sont différents !

Les pays sollicités sont généralement ceux qui se trouvent au sud du vieux continent

D'autres préfèrent passer par la Turquie, pays qui est en conflit depuis un certain temps avec les dirigeants européens par rapport au conflit syrien et du climat d'instabilité en cours dans le golfe persique

Que faire ?

Sans envisager une ouverture totale de ses frontières afin d'éviter l'anarchie, il conviendrait sans doute que l'Europe aborde la problématique de l'immigration de façon à la fois réaliste et plus humaine.

Il ne sert à rien d'apporter du soutien à des dirigeants sans scrupules du Sud par exemple. Dans la plus part des cas, ces dirigeants du Sud, soutenus par les Etats Européens, règnent en véritable maître, pillent leur pays, appauvrissent leur peuple et les plus démunis sont obligés de quitter soit par ce qu'ils ont faim ou encore pourchassés pour leurs idées et leur conviction politique.

Il ne faut pas s'étonner, écrivait Royan Cool que les réfugiés du Sud perdent espoir et quittent leur pays à cause des multiples problèmes d'ordre politique, alimentaire et débarque en Europe pour la plus part et, les pays hôtes ne les encouragent pas à rester.

Les migrants, aussi, ont le droit d'être traités dans le respect des conventions internationales : les droits de l'Homme ne se divisent pas, ils s'appliquent à tous.