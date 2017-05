Mali: Un couple lapidé à mort à Tahglit

Cinq ans plus tard, Iyad ag Ghaly est désormais le chef d'une coalition jihadiste baptisée Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais ce sont encore ses hommes qui sont pointés du doigt pour cette nouvelle lapidation.

Entre mars 2012 et janvier 2013, alors que le nord du Mali était sous contrôle des groupes terroristes, des exactions similaires avaient été perpétrées dans plusieurs villes : à Gao et Tombouctou notamment, des habitants accusés de vols avaient été amputés, d'autres flagellés en public pour des pratiques considérées contraires à la charia; et, déjà à Aguelhoc, un couple non marié avait été lapidé, en juillet 2012, par des membres d'Ansar Dine, le groupe terroriste d'Iyag ag Ghaly.

Un homme et une femme ont été lapidés mercredi 17 mai par des terroristes qui les accusaient de vivre ensemble sans être mariés. Cela s'est passé dans la vallée de Tahglit, entre les villes Aguelhoc et Tessalit, au nord du Mali.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

