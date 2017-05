Congo-Kinshasa: Alexis Thambwe - «Les miliciens de Ne Muanda Nsemi ont réussi à le faire évader»

Ce sont ses miliciens, et nous avons des preuves matérielles pour affirmer ce que je suis en train de dire. On a eu des victimes parmi les gardiens, il y a aussi des victimes du côté des miliciens et du côté des prisonniers. Mais tous les services sont en place et nous sommes sûrs que nous allons les récupérer.

Vous savez, c'est un farfelu. Parce que s'il va aujourd'hui à la prison de Makala, il se rendra compte que son client est bel et bien parti. C'est un avocat certainement irresponsable, peut-être même militant et qui agit contrairement aux règles de déontologie de notre métier, puisque moi-même je suis avocat.

Alexis Thambwe Muamba : Les miliciens de Ne Muanda Nsemi ont organisé une attaque de la prison. Plusieurs parmi eux avaient des armes de guerre et ils ont réussi à faire évader Ne Muanda Nsemi et plusieurs prisonniers. Il y a eu un échange des tirs avec la police qui est commise à la surveillance de la prison. Plusieurs prisonniers sont dans la nature.

«Les miliciens de Ne Muanda Nsemi ont organisé une attaque de la prison. Plusieurs parmi eux avaient des armes de guerre et ils ont réussi à faire évader Ne Muanda Nsemi et plusieurs prisonniers.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.