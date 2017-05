Le chef du groupement Bakwa Tshibasu, Kapena Tshinyama, invite les populations du territoire de Dimbelenge (Kasaï-Central), à regagner leurs villages, une semaine après l'attaque des miliciens de Kamuina Nsapu.

Cette autorité traditionnelle a lancé cet appel, mardi 16 mai, à travers les médias de Kananga, chef-lieu du Kasaï-Central.

«Mes sœurs et frères, mes tantes et oncles paternels, je vous en prie de ne pas garder nos enfants, nos mamans et femmes en train de mourir dans la foret. Retournez dans vos villages et groupements respectifs. N'ayez pas peur des militaires. Les militaires et les policiers sont là, ils représentent l'Etat. Vous ne pouvez pas fuir l'Etat », a-t-il conseillé.

A l'occasion, le chef Kapena a également exhorté les jeunes à se désolidariser du mouvement Kamuina Nsapu qui, selon lui, déstabilise cette province.

«Ceux qui ont fait leur Tshizaba (traduisez en français : fétiches) à Dibaya sont aujourd'hui regroupés et sont venus. On les a accueillis et encouragés parce qu'ils ont déposé leurs trucs», a ajouté le chef du groupement Bakwa.

Pour lui, le retour de la paix va sans doute développer le territoire de Dimbelenge comme tout le Kasaï-Central.