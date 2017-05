Cameroun: Bureau du parlement panafricain - Le principe de la rotation adopté

Pas de seconde victoire consécutive pour la Guinée dans la CAN U17. Dominateurs 5-1 du Gabon en ouverture,… Plus »

Un débat qui intervient une année avant le renouvellement du bureau actuellement conduit par le Camerounais Roger Nkodo Dang. Il aura fallu à plusieurs reprises faire référence au règlement intérieur sur lequel s'appuie actuellement le Parlement panafricain. Arguments et contre-arguments auront donc été utilisés hier matin. Puis, la raison a fini par se faire entendre entre les parlementaires continentaux, sur le fait qu'il faut intégrer la notion de rotation au sein du bureau. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 93 du règlement intérieur du PAP, comme l'a rappelé Roger Nkodo Dang, dans un débat où la passion semblait parfois l'emporter, il va falloir en définir les modalités, notamment l'inscription de cette procédure à ce texte qui permet jusqu'ici au Parlement panafricain de continuer à fonctionner, en attendant les 28 ratifications nécessaires au Protocole de Malabo.

Plus de trois heures de débat, au lieu de la seule que prévoit le règlement intérieur du Parlement panafricain (PAP). Environ quatre- vingt prises de parole et autant de motions d'ordre. Le débat aura été particulièrement passionnant lundi matin à l'hémicycle Idriss Ndélé Moussa qui abrite les travaux du PAP à Midrand en Afrique du Sud, sur la proposition de motion portant sur le principe de la rotation au bureau du Parlement panafricain. Au final, une résolution qui devra encore être intégrée au règlement intérieur de cette institution de l'Union africaine.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.