Angola: Appel à l'investissement privé dans des Télécommunications

Luanda — Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha, a exhorté mercredi, à Luanda, les entrepreneurs privés à investir davantage dans son secteur.

Intervenant à la clôture d'une conférence du Ministère des Télécommunications et Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha a préconisé des investissements plus importants et la performance des hommes d'affaires dans ce domaine.

Selon lui, à la lumière de l'investissement privé, l'Etat devrait commencer à disparaître comme l'investisseur principal, ce qui permettrait l'émergence progressive du secteur privé.

Pour le ministre, la devise de la Journée mondiale des technologies de l'information (17 mai) : « Les investissements privés dans les télécommunications et les technologies de l'information: cadre juridique, source de financement, opportunités et défis », s'adapte bien aux défis que le ministère se propose à relever.

La nécessité d'une spécialisation et la diversification dans le secteur, tant au niveau national qu'international, a également été évoquée par le ministre, qui a dit qu'il voulait renforcer de plus en plus le marché angolais.

Le 17 mai a été élu comme la Journée mondiale des télécommunications, car à cette date en 1865, fut fondée l'Union télégraphique internationale, qui en 1930 est devenue l'Union internationale des télécommunications (UIT), un organisme des Nations Unies chargé de l'harmonisation et du développement du secteur.