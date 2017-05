Sénégal: Plaidoyer pour une télévision et une radio parlementaires

125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

Les députés ont invité l'exécutif à valider et à mettre en œuvre "progressivement" les budgets-programmes d'ici 2020 afin de faciliter aux parlementaires leurs missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

Ils ont aussi recommandé l'établissement d'un protocole entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes pour l'accompagnement de l'institution parlementaire dans ses missions, notamment dans la conduite d'enquêtes et sur le volet des finances publiques de manière générale.

Organisé à l'initiative de la commission de l'économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique de l'institution parlementaire, l'atelier portait sur le thème : "Le contrôle budgétaire et l'évaluation des politiques publiques".

Saly-Portudal (Mbour) — Des députés membres de la douzième législature ont plaidé, mercredi à Saly-Portudal (Mbour), pour l'amélioration des services de communication de l'Assemblée nationale, insistant sur l'opportunité de mettre en place une télévision et une radio parlementaires ainsi qu'une unité de production audiovisuelle et d'autres supports de communication, a constaté l'APS.

