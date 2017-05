Sénégal: L'ISRA mise sur le système innovant de l'irrigation par aspersion

125 responsables des forces de défense et de sécurité du Sénégal ont la charge… Plus »

La visite s'est achevée à l'unité de production de semences de l'ISRA dirigée par Cheikh Alassane Sall qui a dit que "la nouvelle machine de fabrication de semences a permis non seulement d'optimiser la qualité de la semence, mais aussi de contribuer à l'indépendance de l'ISRA qui n'a plus recours aux services du Centre de triage de semences (CTS) de Diourbel".

"Grâce au PPAAP, nous sommes dans une dynamique d'accréditation", a-t-il dit, informant que le financement du programme a permis de recruter une technicienne en charge de la qualité et d'acquérir des instruments importants tels que l'agitateur automatique, le réfrigérateur, le dessiccateur et une machine d'incubation électronique capable de reproduire toute condition climatique.

Il s'agit de la culture des nouvelles variétés de semences d'arachides appelées "Yaakar" et "Essamaye", capables d'accroître exponentiellement la production arachidière et qui doivent être mises sur le marché en 2019, a indiqué le sélectionneur d'arachide, le docteur Issa Faye.

Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la 9e mission conjointe d'appui de la Banque mondiale (BM) et du gouvernement du Sénégal à la mise en œuvre du PPAAO2 et du financement additionnel. Il s'agit de faire l'état des lieux des différents projets et programmes financés par le PPAAO.

