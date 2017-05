Ile Maurice: Drogue - 10,5 kg d'héroïne retrouvés à Trou-aux-Biches

24 mai. C'est la date à laquelle Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy et Veemaldev Gobon devront de… Plus »

Anthony Steeve Sam, 54 ans et marchand ambulant qui habite à Roche-Bois, était dans le collimateur de l'ADSU depuis un moment. Il effectue de fréquentes visites à Madagascar. Pajanee Andy Mootoosamy, 30 ans, habite Castel alors que Veemaldev Gobin, âgé de 31 ans, habite la région de Pointe-aux-Piments. L'opération a été menée sous la supervision des surintendants de police Azima et Ramgoolam et du Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo.

Les limiers de l'ADSU ont effectué un raid au premier étage d'un campement privé au Morcellement Ramdhanee, Trou-aux-Biches vers 17 h. Ils ont procédé à trois arrestations suivant cette saisie, soit celles de Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy et Veemaldev Gobin. Ils ont également saisi une somme de Rs 88 000, environs Rs 1 million en devise étrangère, trois téléphones portables, deux voitures, une balance électrique et un compteur de billets de banque.

