Congo-Kinshasa: Chantage et marchandage autour du corps d'Etienne Tshisekedi

Presque quatre mois après son décès en Belgique, la dépouille du désormais ex-leader de l'opposition congolaise Etienne Tshisekedi n'est toujours pas rapatrié au Congo. En cause, des programmes jamais respectés sur fond de conflits. Tout porte à croire que la famille biologique et politique du défunt instrumentalisent sa disparition à d'autres fins...

Etienne Tshisekedi, le sphinx de Limete, leader de l'UDPS n'est toujours pas enterré. Quatre mois après son décès en Belgique, le corps de la figure emblématique de l'opposition n'est pas rapatrié. Depuis sa mort, les programmes annoncés pour le retour du corps sur sa terre natale ont été jusqu'ici reporté. Si le gouvernement congolais dit avoir mis toutes les mesures à dispositions pour le rapatriement du corps, des mésententes avec sa famille biologique d'une part et d'autre part sa famille politique semblent compliquées la situation.

La dépouille mortelle de celui qui aura combattu durant 40 ans pour la démocratie au Congo est-elle si gênante ? Pour certains congolais, ceux-qui bloquent le rapatriement du corps du leader politique "n'ont aucun respect pour sa mémoire".

Un indécent marchandage autour de la dépouille d'Etienne Tshisekedji

Aussitôt sa mort confirmée, le gouvernement congolais avait entrepris des démarches avec sa famille biologique pour des funérailles dignes du rang du disparu. Le déplacement de la famille en Belgique a été pris en charge par le gouvernement. Il était même prévu par le gouvernement que le corps du sphinx de Limete soit exposé au palais de la Nation !

Un peu plus tard, le Gouverneur André KIMBUTA entre en scène pour proposer un espace de plus 500 mètres carrés au cimetière de la Gombe. D'abord accepté, la famille boudera par la suite cet emplacement ; de même que le soutien du gouvernement. Or des travaux avaient été déjà entamés et jour et nuit des architectes et maçons travaillaient pour finir le lieux où devrait se reposer le disparu ; ceci avant le 11 mars, date que la famille de Tshisekedi avait elle-même choisi pour son rapatriement !

Puis surprise générale, début février 2017, Félix Antoine TSHILOMBO, le fils d'Etienne Tshisekedi, annonce depuis la Belgique que le rapatriement du défunt était assujetti à la signature des derniers détails sur l'accord de la Saint-sylvestre ! Un marchandage politique mal digéré par le pouvoir et aujourd'hui critiqué par certains de l'UDPS.

12 mai : le grand coup de bluff...

La dernière date annoncée et non respectée, c'était ce 12 mai 2017. Sur Twitter, le 08 mai, Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi avait écrit que « seul dieu pouvait empêcher le rapatriement du Président pour reposer éternellement au pays ». Sauf que ce vendredi 12 mai, le corps du sphynx n'a pas atterri et ce, sans raison. Aucune nouvelle date n'est d'ailleurs annoncée !

Des troubles ont eu lieu au siège de l'UDPS trois jours avant ce 12 mai. Un policier a été tué et un camion de police brûlé dans des affrontements. Ce serait des combattants de l'UDPS selon la police qui du coup avait assiégé la résidence du parti. Une raison de plus pour reporter le rapatriement de l'ex-leader de l'opposition, tant le climat sécuritaire est délétère dans la région. Mais pour certains, c'est un montage du pouvoir en place, comme le soutient Jean-Marc Kabund, le secrétaire général de l'UDPS.

Mais là encore, le bémol et des points aussi regrettables : aucun programme des funérailles n'avait encore été officiellement fixé. Son parti voudrait enterrer le défunt au siège de son parti contre l'avis du gouvernement congolais. Mais aussi aucun travail n'avait encore été entamé jusqu'au 10 mai, contrairement à la place prévu par les autorités de la région !

Le décès d'Etienne Tshisekedi est ainsi devenu un autre feuilleton emprunt de bras de fer et d'amalgame entre ces deux familles (biologique et politique) et le pouvoir congolais. Ce dernier pourrait aussi craindre les débordements à l'arrivée de la dépouille. Etienne Tshisekedi, même mort reste un sujet de grande attention au Congo.

Mais le scénario autour de son rapatriement fait dire que Tshisekedi mérite mieux. Il n'y a donc rien de plus malsain que de récupérer politiquement son enterrement, ni par le gouvernement (comme le prétendait Félix Tshilombo) ni par l'opposition ou sa famille ! Il s'agit de permettre à un homme qui a offert 40 ans de sa vie pour la démocratie au Congo de se reposer en paix et en dignité.

Pour le respect de la mémoire de l'homme, sa famille, son parti et le pouvoir congolais ont devoir de trouver un terrain d'entente.